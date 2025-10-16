La Fao compie 80 anni Meloni | Fiera dell’impegno italiano per rafforzare la sovranità alimentare in Africa

“Lieta di aver preso parte oggi al World Food Forum della Fao in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e degli 80 anni dalla fondazione dell’Onu”. Così su X la premier Giorgia Meloni sull’evento al quale hanno partecipato come ospiti d’onore anche papa Leone XIV (accolto da un standing ovation) il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inaugurato Il Food and Agriculture Museum & Network della Fao  insieme al direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Fao, Meloni: fiera dell’impegno italiano per la sovranità alimentare in Africa. ”L’Italia ha sempre creduto nel diritto umano universale all’alimentazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

