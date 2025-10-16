“Lieta di aver preso parte oggi al World Food Forum della Fao in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e degli 80 anni dalla fondazione dell’Onu”. Così su X la premier Giorgia Meloni sull’evento al quale hanno partecipato come ospiti d’onore anche papa Leone XIV (accolto da un standing ovation) il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inaugurato Il Food and Agriculture Museum & Network della Fao insieme al direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Fao, Meloni: fiera dell’impegno italiano per la sovranità alimentare in Africa. ”L’Italia ha sempre creduto nel diritto umano universale all’alimentazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Fao compie 80 anni, Meloni: “Fiera dell’impegno italiano per rafforzare la sovranità alimentare in Africa”