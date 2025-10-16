La Fao compie 80 anni Meloni | Fiera dell’impegno italiano per rafforzare la sovranità alimentare in Africa
“Lieta di aver preso parte oggi al World Food Forum della Fao in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e degli 80 anni dalla fondazione dell’Onu”. Così su X la premier Giorgia Meloni sull’evento al quale hanno partecipato come ospiti d’onore anche papa Leone XIV (accolto da un standing ovation) il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inaugurato Il Food and Agriculture Museum & Network della Fao insieme al direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Fao, Meloni: fiera dell’impegno italiano per la sovranità alimentare in Africa. ”L’Italia ha sempre creduto nel diritto umano universale all’alimentazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Triplice compleanno nel paddock del WorldSBK. Compie oggi 29 anni il campione in carica Toprak Razgatlioglu, che proverà a vincere il 3º titolo WorldSBK in carriera in questo weekend in sella alla BMW. Per il turco sarà il suo ultimo weekend nel paddock d - facebook.com Vai su Facebook
Wilma Goich compie 80 anni: perché finì il matrimonio con Edoardo Vianello, la figlia speaker scomparsa a soli 49 - X Vai su X
Cerimonia per 80 anni Fao, l'arrivo di Papa Leone accolto dagli applausi - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025L'arrivo di ... Da affaritaliani.it
Cerimonia 80 anni Fao, l'arrivo della premier Meloni - L'arrivo di Giorgia Meloni alla Fao in occasione dell'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Lo riporta ilgiornale.it
Fao, Papa Leone XIV e Mattarella alla celebrazione degli 80 anni dell'agenzia Onu - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fao, Papa Leone XIV e Mattarella alla celebrazione degli 80 anni dell'agenzia Onu ... Come scrive tg24.sky.it