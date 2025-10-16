La F1 ad Austin aggiunge spettacolo alla gara ma non come chiedono i fan

La Formula 1 approda negli Stati Uniti per la seconda volta in questa stagione, sul Circuito delle Americhe di Austin. È uno dei migliori tracciati del calendario, e negli ultimi anni ha regalato grandi emozioni ai fan. In generale però gli appassionati di questo sport, soprattutto quelli che lo seguono da anni, non sono felici del fatto che gli Stati Uniti abbiano tre date nel campionato, mentre i circuiti classici rimangono fuori. Il COTA (acronimo di Circuit of the Americas) è l'unico che si salva. I fan hanno le loro ragioni. Miami e Las Vegas non sono forse state le gare più noiose dell'anno, ma se ne è parlato più per gli spettatori famosi, e per il costo elevato dei biglietti, che per lo spettacolo in pista. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

