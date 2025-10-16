La doppia veste di Lula dalle trivellazioni fossili a leader in difesa del clima
Pensare in grande è tipico di Lula: con la trentesima Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici (Cop 30) che si svolgerà a Belém fra il 10 e il 21 novembre, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondisci con queste news
Nella doppia veste di Presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano, è stato un piacere partecipare, ieri pomeriggio, all'inaugurazione della nuova sede Adecco in via Marconi 316/1 a Pescara. Un evento che non è stato solo un taglio di nast - facebook.com Vai su Facebook
Conclusa con grande successo la missione istituzionale in Giappone guidata dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha visto la partecipazione di @Vinc_Falabella, in doppia veste di consigliere CNEL e presidente @fish_ets. La notizia: https:// - X Vai su X