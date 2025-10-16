La doppia veste di Lula dalle trivellazioni fossili a leader in difesa del clima

Cms.ilmanifesto.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pensare in grande è tipico di Lula: con la trentesima Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici (Cop 30) che si svolgerà a Belém fra il 10 e il 21 novembre, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la doppia veste di lula dalle trivellazioni fossili a leader in difesa del clima

© Cms.ilmanifesto.it - La doppia veste di Lula, dalle trivellazioni fossili a leader in difesa del clima

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Doppia Veste Lula Trivellazioni