La donazione per l’inaugurazione del nuovo locale bar della curva Ferrovia Defibrillatore nel ricordo di Michelangelo

Ieri pomeriggio, contestualmente all’inaugurazione del nuovo locale bar della curva Ferrovia, si è svolta la cerimonia di donazione di un defibrillatore intitolato a Michelangelo Orlandi, il giovanissimo tifoso aquilotto, nonché soccorritore volontario prematuramente scomparso lo scorso anno. Il defibrillatore è stato donato dal padre Alfonso e dalla famiglia, con i soldi raccolti in memoria del ragazzo. Presenti per il club Gianluca Parenti e Nicolò Peri. A corollario la visita dei ragazzi del Don Bosco allo stadio. Parallelamente, a Follo, sono proseguiti gli allenamenti della squadra, presenti anche Wisniewski, Mascardi e Vlahovic, rientrati dalle Nazionali (oggi sarà la volta di Hristov). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

