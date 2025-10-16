La diversa colorazione dei frontalini non basta a renderli beni condominiali

La Corte d’Appello di Napoli conferma: i frontalini dei balconi sono beni privati, salvo funzione estetica rilevante per l’intero edifici. Con la sentenza n. 44012025, la Corte d’Appello di Napoli ha ribadito un principio consolidato in materia condominiale: i frontalini dei balconi aggettanti non sono automaticamente beni comuni, salvo che non svolgano una funzione estetica o decorativa rilevante per il decoro architettonico dell’intero edificio. Il giudizio trae origine dal ricorso del proprietario di un’autovettura danneggiata dalla caduta di calcinacci provenienti dal frontalino di un balcone di un condominio di Castellammare di Stabia (NA). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

