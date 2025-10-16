La diffida in Comune | Troppo caos e decibel via il Calcio Storico da piazza Santa Croce
Firenze, 16 ottobre 2025 – È partita ieri, con una pec indirizzata alla sindaca Sara Funaro, la diffida firmata da ventiquattro residenti di piazza Santa Croce e delle zone limitrofe. Al centro della contestazione ci sono il Calcio storico e i concerti organizzati nella piazza, eventi che — secondo i firmatari — non rispettano un precedente provvedimento giudiziario e mettono a rischio la salute e la vivibilità del quartiere. “Sono nato in Santa Croce, ho 75 anni, e la piazza è cambiata come è cambiata tutta Firenze” racconta Manfredi Piccolomini, tra i residenti che hanno sottoscritto la diffida. 🔗 Leggi su Lanazione.it
