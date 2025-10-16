Il disgelo nelle relazioni fra Washington e Mosca ha subito una frenata dopo lo slancio mediatico e diplomatico di Anchorage. Ma oggi dagli USA arrivano segnali di apertura. La deputata repubblicana della Florida Anna Paulina Luna sta postando dichiarazioni positive e annunci promettenti sul riavvio della cooperazione fra i due Paesi. I file segreti su Kennedy. Qualche giorno fa ha scritto su X un post in cui rivela che il suo ufficio riceverà da parte dell’inviato speciale del Cremlino per la cooperazione economica Kirill Dmitriev documenti importanti sull’assassinio di John F. Kennedy. La Luna è infatti a capo della task force sulla desecretazione dei materiali federali riservati. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La deputata statunitense Luna invoca dialogo e cooperazione con Mosca