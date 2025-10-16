La denuncia di Polichetti Udc | Anziano bloccato da tre giorni su una barella al ‘Ruggi’ di Salerno

Tempo di lettura: 2 minuti Da tre giorni un uomo di 77 anni è bloccato su una barella nel Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, in attesa di un posto letto. L’anziano, affetto da polmonite e reduce da un intervento per melanoma, viene curato con antibiotici endovena mentre i familiari si occupano di assisterlo e persino di cambiargli le lenzuola, vista la carenza di personale disponibile. Una situazione che fotografa il profondo disagio vissuto da molti pazienti e familiari all’interno del presidio ospedaliero salernitano. “È inaccettabile che nel 2025 si possa assistere a scene del genere in un ospedale pubblico – dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale Sanità dell’Udc -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

