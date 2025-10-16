La crisi del vino fa tremare anche la California E adesso si fa strada l’idea degli estirpi

Eccesso di produzione, export in stallo e nuove abitudini di consumo mettono in ginocchio l’industria vinicola di Napa e di Sonoma. Il colpo di grazia? I rapporti tesi con il Canada. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Al ristorante senza vino, è crisi della bottiglia: “Cali del 30 per cento” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/crisi_vendite_vino-424906743/?ref=twhl… - X Vai su X

Avril Lavigne lancia il suo Pinot Nero “Complicated”, unendosi alla lunga lista di celebrità che investono nel mondo del vino, da Brad Pitt a Snoop Dogg. Ma queste iniziative sono davvero una risorsa per un settore che affronta una crisi strutturale? L'industria v - facebook.com Vai su Facebook

“Nessuna crisi del vino. La Francia? Rinunciataria. Non è più un modello”. Mastroberardino ribalta la prospettiva - Il presidente di Grandi Marchi e coordinatore del Tavolo della filiera vino dice no alle misure di contenimento dell’offerta: “Bisogna lavorare sulla domanda”. Scrive gamberorosso.it

Superare la crisiIl sistema trentino del vino deve evolvere - Continuano le riflessioni intorno alla crisi del vino: oggi ospitiamo i pensieri di un giovane enologo della piana rotaliana, che ha un e- Riporta linkiesta.it

“Il vino italiano non è in crisi: i numeri sono ancora positivi”. Parola del ministro Lollobrigida - A dirlo è il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, nel suo intervento al Masaf, nella giornata di presentazione delle stime ... Riporta gamberorosso.it