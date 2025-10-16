La crisi dei sistemi democratici e le nuove leadership se ne discute con il politologo Marco Valbruzzi
Il ciclo di incontri "Dialoghi Forlivesi" prosegue venerdì 17 ottobre con una riflessione del professor Marco Valbruzzi, nato a Bagno di Romagna, docente di Scienza della politica alla università degli studi di Napoli sul tema "Le trasformazioni della democrazia fra l'Italia e il Mondo dal 2000 a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
