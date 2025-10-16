La Costa dei trabocchi si tinge di rosa e solidarietà con la PittaRosso Pink Parade

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre, la Costa dei Trabocchi sarà protagonista della PittaRosso Pink Parade, la camminata non competitiva di 5 km a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi. L’evento prenderà il via alle ore 9, con il raduno alla stazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Il Giro d'Italia parte dalla Costa dei Trabocchi. L'Italia in rosa nelle Città del vino d'Abruzzo - La prima tappa della corsa rosa, in programma sabato 6 maggio, si snoda nell’affascinante Costa dei Trabocchi, tra i comuni di ... Da gamberorosso.it

La magia della Costa dei Trabocchi: mare, tradizioni e gastronomia - Queste strutture di legno, con le loro lunghe passerelle e reti sospese sull'acqua, sono un simbolo ... Lo riporta quotidiano.net

Experience Week sulla Costa dei Trabocchi - L’Experience Week, organizzata dal Gal Costa dei Trabocchi è un invito a vivere la primavera, accompagnati da tradizioni, sapori, profumi e proposte di turismo attivo. Scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Costa Trabocchi Tinge Rosa