La Corte d’Appello conferma l’assoluzione del maresciallo Zappalà
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha assolto il maresciallo della Guardia di finanza, Domenico Zappalà dall’accusa di concussione ai danni dell’imprenditore Francesco Berna. Soddisfazione è stata espressa dal legale del maresciallo, l’avv. Natale Polimeni il quale, a seguito della pronuncia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
