La Corte d’Appello conferma l’assoluzione del maresciallo Zappalà

Reggiotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha assolto il maresciallo della Guardia di finanza, Domenico Zappalà dall’accusa di concussione ai danni dell’imprenditore Francesco Berna. Soddisfazione è stata espressa dal legale del maresciallo, l’avv. Natale Polimeni il quale, a  seguito della pronuncia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Corte D8217appello Conferma L8217assoluzione