La Consulta salva la presidente Todde

16 ott 2025

Alessandra Todde resta governatrice. Lo stabilisce la sentenza numero 48 della Corte costituzionale resa nota ieri. Secondo i giudici della Consulta è illegittima l’ordinanza con la quale, nel dicembre 2024, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

