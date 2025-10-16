La Consolazione vola nel Principato di Monaco

TODI – Gli interni e gli esterni del monumento simbolo della città, il bramantesco Tempio della Consolazione, vengono in questi giorni proiettati nel cuore del Principato di Monaco, lungo le principali vie, transitate da oltre 7 milioni di persone. Una campagna video promozionale che durerà per 14 giorni e che è stata promossa dall’ Etab "La Consolazione" grazie al “Bando per iniziative di promozione economica anno 2025, II semestre“ messo a disposizione dalla Camera di Commercio per sostenere la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Lo spot viene trasmesso su un circuito digital out-of-home composto da 34 display: gli schermi sono strategicamente posizionati in 7 delle location a più alto transito pedonale e veicolare del Principato di Monaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Consolazione vola nel Principato di Monaco

