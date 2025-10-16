La Commissione europea riscrive la sua agenda economica | meno transizione verde più efficienza
Roma, 16 ottobre 2025 – Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 riflette con ogni probabilità il passaggio dall’agenda ambientale e climatica del Green Deal, centrale nel primo mandato di Ursula von der Leyen, all’era del Clean Industrial Deal del secondo mandato, in cui la priorità è il rilancio della competitività e un approccio più favorevole alle imprese. Il documento ottenuto da Euractiv.com conta 30 pagine ed è di particolare interesse in materia di ambiente, energia e trasporti. Ambiente. La riforma di REACH, il principale regolamento europeo sulle sostanze chimiche, non figura nel programma per il 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
