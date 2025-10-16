La città dove è pericoloso usare il telefono per strada | da qui parte il mercato nero

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle strade di Londra ai magazzini in Asia, i furti di smartphone sono diventati un business globale: ladri su e-bike, negozi compiacenti e traffici internazionali trasformano dispositivi rubati in merci di valore multimilionario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

