La città dove è pericoloso usare il telefono per strada | da qui parte il mercato nero
Dalle strade di Londra ai magazzini in Asia, i furti di smartphone sono diventati un business globale: ladri su e-bike, negozi compiacenti e traffici internazionali trasformano dispositivi rubati in merci di valore multimilionario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
