La chiamata di Esselunga | 30 assunzioni per negozi e bar
Esselunga cerca 30 persone per rafforzare l’organico dei negozi e dei bar presenti a Brescia e in provincia. Lo rende noto la stessa azienda, attiva nel settore della grande distribuzione, in una nota stampa in cui annuncia una giornata di selezione e colloqui aperta a tutti. Come. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
