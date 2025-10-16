La chiamata del maresciallo e il finto incidente | derubata di 8mila euro in contanti ma la trappola si ribalta sul truffatore

È finita con un arresto la truffa del “finto carabiniere” messa in atto ai danni di un’anziana di 84 anni. I militari della stazione di Erba e della sezione operativa del Radiomobile di Como hanno bloccato nel pomeriggio di ieri un italiano di 33 anni, trovato con 8mila euro in contanti appena. 🔗 Leggi su Quicomo.it

