La Cerimonia d’apertura di Olimpiadi Milano-Cortina? Al Meazza ma anche in Veneto un mega show nel nome della Armonia

Milano, 16 ottobre 2025 - La cerimonia d’ apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina il 6 febbraio 2026 sarà diffusa, a Milano allo stadio Meazza alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella i. ma anche a Cortina, a Livigno e in altre località venete Annuncio di Malagò, 'Capo Stato dichiarerà aperti i Giochi' Cerimonia nel nome della “Armonia”. “Cerimonia d’apertura sempre indimenticabile”. Giochi e cerimonia diffusi. I famosi presenti? Segretissimo. Tributo a San Siro. Evento visto da 2 miliardi di persone. La vendita dei pacchetti turisti ci. Fontana e le infrastrutture . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Cerimonia d’apertura di Olimpiadi Milano-Cortina? Al Meazza ma anche in Veneto un mega show nel nome della “Armonia”

