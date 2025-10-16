La cenere vulcanica può essere usata come inchiostro per le stampanti 3D
“I materiali di scarto possono essere trasformati in una risorsa. Questa idea mette insieme sostenibilità, innovazione e stampa 3D. In particolare, sono stati utilizzati due scarti molto diversi tra loro: la cenere vulcanica dell’Etna e il vetro provenienti dalla produzione di fibra ottica". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
