La cenere vulcanica può essere usata come inchiostro per le stampanti 3D

Cataniatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I materiali di scarto possono essere trasformati in una risorsa. Questa idea mette insieme sostenibilità, innovazione e stampa 3D. In particolare, sono stati utilizzati due scarti molto diversi tra loro: la cenere vulcanica dell’Etna e il vetro provenienti dalla produzione di fibra ottica". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Avatar: Fuoco e Cenere, la morte sembra inevitabile nel primo trailer: chi potrebbe essere sacrificato? - Il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere potrebbe aver appena suggerito i personaggi da sacrificare nel prossimo film. Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Cenere Vulcanica Pu242 Essere