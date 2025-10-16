Ravenna-Arezzo si avvicina e l’attesa si fa sempre più febbrile. Le due squadre ci arrivano, ovviamente, in piena salute, forti di risultati eccellenti in questi primi nove turni. In casa Arezzo la preparazione della sfida è serrata ma non impedisce di affrontare l’argomento. Lo ha fatto il difensore centrale Matteo Gilli, uno dei titolarissimi di Bucchi. Per lui, a oggi, otto partite da titolare e 730 minuti di gioco effettivi, con prestazioni solide e un netto miglioramento rispetto al suo arrivo in amaranto. "Domenica ci aspetta un big match – ha detto – il Ravenna è forte e poi c’è l’Ascoli che non molla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La carica dello stacanovista Gilli: "Ravenna e Ascoli non fanno paura"