La Brianza si mobilita | nasce il comitato per la difesa degli alberi monumentali

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A luglio i cittadini si erano mobilitati: sveglia all’alba, presidio per salvare quei 25 alberi storici che di lì a poco sarebbero stati abbattuti. E così è stato. Alla fine i manifestanti si sono dovuti arrendere alle motoseghe e quelle piante (tra cui tigli, robinie, aceri e querce) con oltre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

brianza mobilita nasce comitatoLa Brianza si mobilita contro la Pedemontana: «Stop all'autostrada inutile e dannosa». Oggi la protesta bipartisan - Nel mirino non solo la cosiddetta tratta «D Breve» (ancora in fase di progettazione e approvazione che attraversa il Vimercatese) ma anche i canti ... Si legge su msn.com

brianza mobilita nasce comitatoRivolta anti-Pedemontana a Monza: “Parchi devastati e traffico. È un progetto da cancellare” -  A scatenare i malumori anche il conto da 5 miliardi per realizzare l’opera. Lo riporta msn.com

