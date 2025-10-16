Bergamo. Pesaro rovina la festa alla Blu Basket, nella seconda uscita consecutiva in città a distanza di tre giorni dalla vittoria contro l’Urania Milano. Stavolta alla ChorusLife Arena sono gli ospiti a sbancare, dopo una gara di parziali in cui Bergamo rimonta per due volte un vantaggio in doppia cifra, ma cede nel finale fino all’83-101 con cui la gara va in archivio, costringendo il Gruppo Mascio alla seconda sconfitta stagionale a fronte di tre vittorie. I recuperi di Bartoli e Hogue (che doveva essere squalificato, ma è stata convertita in sanzione da pagare) restituiscono profondità al roster: coach Zanchi ha le rotazioni a piena disposizione e sceglie di partire con Bogliardi, Harrison, Loro, Udom e appunto il centro americano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La Blu Basket si arrende a Miniotas e Bucarelli: Pesaro espugna la ChorusLife Arena