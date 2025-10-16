La Bcc dona l’impianto di filodiffusione al reparto di Anestesia
È stato inaugurato presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Ravenna l’impianto di filodiffusione negli ambienti della Terapia Intensiva. L’unità operativa, diretta dalla Dott.ssa Marina Terzitta, ne ha fortemente richiesto l’installazione per fornire un miglioramento qualitativo del servizio in favore dei degenti. Il progetto rientra nel percorso di umanizzazione delle cure con l’intento di rendere l’assistenza sanitaria più attenta alla persona nel suo complesso, senza identificare la persona solamente con la malattia. Il percorso di umanizzazione delle cure rappresenta infatti una filosofia della cura che, tra le molte azioni concrete, prevede anche la creazione di ambienti accoglienti non solo per il paziente, ma anche per il nucleo familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
