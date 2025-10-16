Una importante esercitazione interforze, tra i soccorsi, quella organizzata da Croce Italia Comuni di Pianura. Una maxi esercitazione resa ancora più necessaria a seguito degli eventi climatici occorsi negli ultimi anni e che hanno portato a un inevitabile rinnovamento, in pratiche e tecniche, per chi ogni giorno, anche volontariamente, è sul territorio a prestare aiuto. L’esercitazione di Protezione civile e sanitaria organizzata dalla Croce Italia – Comuni di Pianura, che si è svolta a Castel Maggiore, ha coinvolto 80 volontari tra personale sanitario e di Protezione civile dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Bassa sommersa dall'alluvione. Ma è solo una maxi esercitazione