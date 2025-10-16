La banda dei tir | rapine e sequestri agli autotrasportatori presi in sei Scattano gli arresti

Rapine con sequestro di persona e uso delle armi ai danni degli autotrasportatori. Sono le imputazioni che - a vario titolo - vengono contestate a sei persone che farebbero parte di una banda. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

La banda dei tir: rapine e sequestri agli autotrasportatori, presi in sei. Scattano gli arresti

