La banda dei tir | rapine e sequestri agli autotrasportatori presi in sei Scattano gli arresti

Rapine con sequestro di persona e uso delle armi ai danni degli autotrasportatori. Sono le imputazioni che - a vario titolo - vengono contestate a sei persone che farebbero parte di una banda. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La banda dei tir: rapine e sequestri agli autotrasportatori, presi in sei. Scattano gli arresti

Contenuti che potrebbero interessarti

Catturata a Biella la banda dei «rapinatori pendolari». In due settimane quattro rapine violente: 2 arresti per un bottino di quasi 50 mila euro - X Vai su X

Trasferte in Svizzera per compiere rapine a mano armata, banda sgominata: cinque arresti a Piacenza - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

La banda dei tir: rapine e sequestri agli autotrasportatori, presi in sei. Scattano gli arresti - Rapine con sequestro di persona e uso delle armi ai danni degli autotrasportatori. Scrive quotidianodipuglia.it

Trani, quattro arresti per rapine a tir nel Nord Barese - Quattro arresti e due obblighi di dimora per una serie di rapine e sequestri ai danni di tir nel nord della Puglia. Secondo trmtv.it

Catturata a Biella la banda dei «rapinatori pendolari». In due settimane quattro rapine violente: 2 arresti per un bottino di quasi 50 mila euro - Tra il 30 agosto e il 18 settembre colpiti due supermercati, una farmacia e una gioielleria di Torino. Come scrive torino.corriere.it