La banda degli orologi deruba il produttore Pietro Valsecchi | preso orologio da 92mila

Nuovo colpo della banda degli orologi di lusso nella Capitale. Stavolta a farne le spese è stato Pietro Valsecchi, celebre produttore televisivo e cinematografico, noto per aver lanciato la carriera di Checco Zalone. L’uomo è stato aggredito e rapinato martedì mattina a Piazza del Popolo, mentre passeggiava nel centro storico. L’obiettivo dei ladri: un Patek Philippe Aquanaut, orologio di altissimo valore stimato intorno ai 92mila euro, che Valsecchi portava al polso. L'agguato, rapido e violento, è avvenuto in pieno giorno e a pochi passi da una delle zone più sorvegliate della città. L’agguato in centro: colpito alle spalle e derubato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

