Ghidetti La vita, l’amore, la lotta politica. Ingredienti essenziali per i grandi protagonisti della Storia. Sì, quella con la S maiuscola. Ingredienti, però, che non sempre si amalgamano o, meglio, si possono amalgamare, fondere, diventare un tutt’uno. Difficile operazione, ma se essa riesce tutto torna, il quadro mette al suo posto i colori della vita, tra gioie e dolori, pur con impercettibili dettagli che non mostrano sbavature nel dipinto. E se c’è una donna che è riuscita in questo intento cromatico, ella è Anna Kuliscioff, socialista, E se c’è un uomo che è riuscito in questo intento cromatico, egli è Filippo Turati, socialista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kuliscioff, un amore socialista. Il palpito della vita nella Storia