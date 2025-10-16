Kukur Tihar la festa nepalese che celebra la lealtà dei cani

Ogni autunno, il Kukur Tihar celebra i cani come creature sacre: tra ghirlande di fiori, tika colorati e offerte di cibo, un intero Paese rende omaggio alla lealtà e all’amore incondizionato dei suoi compagni più fedeli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kukur Tihar, la festa nepalese che celebra la lealtà dei cani

In Nepal esiste un festival meraviglioso che celebra i cani come gli eroi fedeli che sono: Kukur Tihar. Fa parte della festa indù di cinque giorni chiamata Tihar e si svolge il secondo giorno, interamente dedicato ai cani — domestici e randagi. In questa occa - facebook.com Vai su Facebook

Kukur Tihar 2025: il 20 ottobre onoriamo i cani di Vigna Clara e Roma Nord - Il 20 ottobre 2025 festeggia il Kukur Tihar: adorna il tuo cane con fiori e tika rossa a Vigna Clara e Roma Nord per onorarli secondo la tradizione indù. Scrive vignaclarablog.it

Nepal, la festa dei cani di Kukur Tihar: coccole eghirlande per gli amici a 4 zampe - C’è una festa in Nepal che ogni anno tra ottobre e novembre (quest'anno si è svolta dal 26 al 29 ottobre) celebra i cani rivestendoli di fiori e di tika colorata. ilmessaggero.it scrive

Kukur Tihar, la festa che in Nepal celebra i cani