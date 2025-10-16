Kpop Demon Hunters | il film Netflix ritorna al cinema per Halloween!

Il successo di Kpop Demon Hunters continua a fare la storia. Quello che è iniziato come un fenomeno di streaming su Netflix è ora pronto per un clamoroso ritorno sul grande schermo, proprio in tempo per Halloween. Da giugno, Kpop Demon Hunters ha dominato la piattaforma, stabilendo nuovi record per Netflix. Il film ha mantenuto un posto nella Top 10 per ben 17 settimane consecutive e ha superato l’impressionante traguardo di 500 milioni di ore di visione, consacrandosi come il film più popolare di sempre del servizio di streaming. Non solo un successo in streaming, ma la pellicola ha anche regalato a Netflix il suo primo primo posto al botteghino durante la sua limitata distribuzione cinematografica di fine agosto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Kpop Demon Hunters: il film Netflix ritorna al cinema per Halloween!

