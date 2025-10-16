Koopmeiners | quanto tempo servirà per rivedere RoboKop? Dal piano per recuperarlo a un futuro ancora tutto da scrivere La situazione

di Fabio Zaccaria Koopmeiners, l’involuzione dell’ex Atalanta preoccupa: ha ancora tempo per riconquistare tifosi e dirigenza? La situazione attuale dell’olandese. Arrivato come il colpo dell’estate, atteso per settimane, dopo una lunga trattativa con l’ Atalanta finalmente Teun Koopmeiners si accasa alla corte bianconera: 60 milioni spesi per lui da Giuntoli, suo primo estimatore da tempi non sospetti. Un regalo stellare per Motta, ennesima dimostrazione di forza a livello nazionale, privando una concorrente di un assoluto top del campionato. Ad oggi, 16102025, esattamente un anno e due mesi dal suo arrivo in bianconero, Koopmeiners si è rivelato tutt’altro che un top player. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

