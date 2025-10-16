Kolsquare ecco i marchi più menzionati su Instagram

Riflettori puntati su Instagram e sull’abilità di essere menzionati dei brand del mondo fashion. A fotografare la situazione è la francese Kolsquare, la soluzione di influencer marketing leader in Europa. La ricerca, basata sull’analisi dei dati di oltre un milione di influencer con più di 5mila follower su Instagram, ha valutato l’EMV- Earned Media Value, che si ottiene confrontando l’engagement totale di un marchio, comprensivo di like, commenti, condivisioni, e il costo del relativo engagement. Questo indicatore, infatti, permette di quantificare il ritorno sull’investimento dell’influencer marketing ed è fondamentale per valutare l’effettiva efficacia di un’attivazione sui social media. 🔗 Leggi su Panorama.it

