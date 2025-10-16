Kings League dove vederla GRATIS in tv e streaming

Kings League dove vederla. Il calcio a sette più rivoluzionario d’Europa sbarca ufficialmente su DAZN. In occasione dell’evento live di Unboxing della nuova stagione italiana della Kings League, è stata annunciata la partnership tra DAZN e Kings League Lottomatica.sport Italy, con la piattaforma che diventa Broadcaster Partner ufficiale della Kings Cup. A partire dal 20 ottobre, tutti i match della competizione saranno disponibili in Italia su DAZN, sia in diretta che on demand, con la possibilità di seguirli anche gratuitamente. Una scelta strategica che punta ad ampliare il pubblico e a offrire un’esperienza di visione moderna, dinamica e accessibile a tutti gli appassionati di sport. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

