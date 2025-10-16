Kim Kardashian sfida i tabù | Skims lancia i tanga con finti peli pubici

Kim Kardashian l’ha fatto di nuovo: ha trasformato il lancio dell’ultimo prodotto di Skims in un fenomeno mediatico. Questa volta si tratta di un tanga con peli pubici finti, chiamato The Ultimate Bush. Dodici colorazioni, da biondo platino a nero corvino, accompagnate dallo slogan: “Il tuo tappeto può essere del colore che vuoi.” Il web è esploso tra sarcasmo e indignazione. Ma se dietro questa audace lingerie vi fosse un manifesto ironico, disturbante e, forse involontariamente femminista, sulla libertà del corpo? Il tanga peloso di Skims che divide, ma fa sold out. Dopo il lancio del reggiseno con finti piercing al capezzolo e la maschera facciale liftante, Skims, il brand di lingerie e loungwear di Kim Kardashian, che da poco ha anche firmato una partenership con Nike, presenta un originale tanga. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kim Kardashian sfida i tabù: Skims lancia i tanga con (finti) peli pubici

