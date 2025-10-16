Kim Kardashian mette il pelo finto al perizoma di Skims | The Ultimate Bush è giù sold-out

Kim Kardashian continua a ridefinire i confini della lingerie provocatoria con Skims, il suo brand di shapewear che non smette mai di sorprendere. L’ultima creazione destinata a far parlare è un micro perizoma ribattezzato “The Ultimate Bush”, dotato di una caratteristica del tutto inedita: peluria sintetica che simula un “cespuglio”  naturale (sì, quello). Il prodotto, lanciato da poche ore, si è già esaurito sul sito ufficiale, confermando ancora una volta la capacità dell’imprenditrice di trasformare la provocazione in fenomeno commerciale. The Ultimate Bush non è un semplice capo di intimo, ma una reinterpretazione moderna del merkin, accessorio storico utilizzato fin dal XV secolo per coprire o decorare l’area genitale, spesso per motivi igienici o estetici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

