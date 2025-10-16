Kim Kardashian lancia il perizoma con il pelo | quanto costa e perché è già sold out

Provocazione o genialità di marketing? Kim Kardashian torna a far parlare di sé (e del suo brand Skims ) con un nuovo prodotto che sta facendo discutere e divertire il web: si tratta del " Faux Hair Thong ", un micro perizoma con pelo sintetico applicato sul davanti, disponibile in dodici tonalità diverse, già sold out a poche ore dal lancio. Lo slip, ribattezzato ironicamente dalla stessa Kim come "The Ultimate Bush" (il cespuglio definitivo), è stato presentato come “ il nostro capo più audace di sempre ”, e in effetti il web non ha tardato a reagire tra meme, ironia e. una sorprendente ondata di richieste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kim Kardashian lancia il perizoma con il pelo: quanto costa e perché è già sold out

