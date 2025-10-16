’KFor’ Barduani passa il comando della missione
È sempre più stretto il legame tra il Comune le Forze armate: il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha partecipato a Pristina, nella base di 'Camp film city', alla cerimonia di cambio del comando della missione Kfor, su invito del comandante del Nato Joint Force Command, l'ammiraglio americano Stuart Munsch e del generale di divisione Enrico Barduani, cittadino grossetano. Durante la visita Turbanti ha assistito alla cerimonia ufficiale di avvicendamento del comando, passato al generale Özkan Ulutas dell'Esercito turco, e ha avuto l'opportunità di incontrare il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, rappresentanti delle autorità militari italiane e Nato, la presidente della Repubblica del Kosovo Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti.
