Kevin Federline nel memoir svela che Britney Spears l' ha tradito con una donna

L'ex marito della popstar ha raccontato un aneddoto sul tradimento dell'ex moglie nel corso del loro matrimonio durato dal 2004 al 2006. Kevin Federline ha pubblicato un memoir sulla sua vita e nel libro sono presenti diversi aneddoti che riguardano il suo matrimonio con Britney Spears. Secondo un estratto del memoir pubblicato da USA Today, Kevin Federline racconta che l'ex moglie all'epoca del loro matrimonio lo tradì con un'altra donna. Il presunto tradimento di Britney Spears Nel libro You Thought You Knew, Federline ha spiegato che insieme alla moglie erano usciti con alcuni ballerini e membri dello staff della tournée e dopo la serata erano tornati in hotel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

