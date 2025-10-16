Kevin Federline | Britney Spears si metteva a guardare i nostri figli dormire con un coltello in mano

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex ballerino e rapper, nel suo nuovo memoir You Thought You Knew, sembra molto preoccupato per lo stato mentale della popstar. Ma lei replica: «Vuole solo guadagnarci». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kevin federline britney spears si metteva a guardare i nostri figli dormire con un coltello in mano

© Vanityfair.it - Kevin Federline: «Britney Spears si metteva a guardare i nostri figli dormire con un coltello in mano»

Leggi anche questi approfondimenti

kevin federline britney spearsKevin Federline: «Britney Spears si metteva a guardare i nostri figli dormire con un coltello in mano» - L’ex ballerino e rapper, nel suo nuovo memoir You Thought You Knew, sembra molto preoccupato per lo stato mentale della popstar. Come scrive vanityfair.it

kevin federline britney spearsBritney Spears risponde alle accuse di Kevin Federline - L'ex marito della pop star ha fatto affermazioni inquietanti su Spears e i loro figli nel suo memoir, 'You Thought You Know' ... Si legge su rollingstone.it

kevin federline britney spears«Britney Spears, con un coltello in mano, guardava i nostri figli dormire»: le rivelazioni dell'ex marito Kevin Federline e la risposta della popstar - «A volte si svegliavano, durante la notte, e la vedevano in piedi vicino alla porta, che li guardava dormire con un coltello in mano. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Kevin Federline Britney Spears