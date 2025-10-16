Kevin Federline | Britney Spears si metteva a guardare i nostri figli dormire con un coltello in mano
L’ex ballerino e rapper, nel suo nuovo memoir You Thought You Knew, sembra molto preoccupato per lo stato mentale della popstar. Ma lei replica: «Vuole solo guadagnarci». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
