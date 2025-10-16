Kenya caos per il rimpatrio della salma dell’ex leader d’opposizione Raila Odinga | polizia spara sulla folla
Giornata di caos a Nairobi e in altre città del Kenya in concomitanza con il rientro in patria dall’India della salma dell’ex leader storico dell’opposizione Raila Odinga, scomparso ieri all’età di ottant’anni mentre era in cura in un ospedale di Kerala. Migliaia di persone si sono radunate nella zona dello stadio di Kasarani, nella capitale, in attesa del feretro e tra di loro anche bande di facinorosi. La polizia, come riporta Capital News, ha risposto con lanci di gas lacrimogeni, ma in varie parti della città si sono uditi anche colpi di armi da fuoco e ci sarebbero feriti. Problemi per la sicurezza anche all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta, che e’ rimasto chiuso per alcune ore, con ritardi nelle partenze e disservizi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
5 curiosità sul Kenya che (forse) non conosci! 1 Il nome Kenya viene dal Monte Kenya ?, la seconda vetta più alta d’Africa e luogo sacro per molte comunità locali. 2 Il paese dei corridori leggendari : i maratoneti keniani sono tra i più velo - facebook.com Vai su Facebook
Kenya, caos per il rimpatrio della salma dell'ex leader d'opposizione - ” Uccisa dal fidanzato, Pamela Genini era apparsa a L’isola di Adamo ed Eva, con Luxuria: “Era ... Riporta msn.com
Rider investito e ucciso da un'auto durante una consegna, via libera al rimpatrio della salma: ad attenderla in Pakistan la moglie del 35enne - Il sostituto procuratore Marco Brusegan ha concesso il nulla osta alla sepoltura del corpo del rider di Glovo, Shahzad Baluch, 35 anni, morto il 29 luglio dopo quattro giorni di agonia in ... Scrive ilgazzettino.it