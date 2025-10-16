Kenya caos per il rimpatrio della salma dell’ex leader d’opposizione Raila Odinga | polizia spara sulla folla

Giornata di caos a Nairobi e in altre città del Kenya in concomitanza con il rientro in patria dall’India della salma dell’ex leader storico dell’opposizione Raila Odinga, scomparso ieri all’età di ottant’anni mentre era in cura in un ospedale di Kerala. Migliaia di persone si sono radunate nella zona dello stadio di Kasarani, nella capitale, in attesa del feretro e tra di loro anche bande di facinorosi. La polizia, come riporta Capital News, ha risposto con lanci di gas lacrimogeni, ma in varie parti della città si sono uditi anche colpi di armi da fuoco e ci sarebbero feriti. Problemi per la sicurezza anche all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta, che e’ rimasto chiuso per alcune ore, con ritardi nelle partenze e disservizi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

