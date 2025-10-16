Come dice la legge di Murphy: «Se qualcosa può andare storto, lo farà». È una visione un po’ pessimistica, e in parte ironica, della realtà ma è anche l’atmosfera che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Kelly Reichardt, «la classe media può ribellarsi a se stessa»