Kelly a Small Talk | Non mi aspettavo la chiamata della Juve ma quando me l’ha detto il mio agente ci ho messo dieci secondi a dire sì Vi racconto la mia vita e la mia carriera – VIDEO

Kelly a Small Talk, il video e tutte le parole del difensore bianconero al canale Youtube del club: tutte le sue dichiarazioni. Un viaggio nella vita e nella carriera di Kelly. Il difensore della Juve si è raccontato a Small Talk, format visibile sul canale Youtube del club bianconero. QUALCUNO LO CHIAMA COL SUO SECONDO NOME- «Alcuni compagni sì. Dušan Vlahovi?. Perché? Non lo so. Una volta mi ha chiesto se avessi un secondo nome. Gli ho detto di sì, e che è Casius. Da allora mi chiama sempre Casius». NON RILASCIA MOLTE INTERVISTE – «Non molte. In passato ne avrò fatte. Le posso contare sulle dita della mano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

