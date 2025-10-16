Apple Inc. ha perso un altro manager. Si tratta di Ke Yang, che recentemente era stato nominato responsabile del team AKI, Answers, Knowledge and Information. Il dirigente avrebbe dovuto guidare la squadra responsabile dello sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa in Siri. Invece si è dimesso e, come rivelato da Bloomberg, si unirà al gruppo Meta. Non si tratta del primo membro di Apple a lasciare il colosso. Nei mesi scorsi ben 12 si sono dimessi, solo dal team Apple Foundation Models. Tra questi anche lo scienziato capo e fondatore della struttura, Ruoming Pang. Yang ha deciso di prendere la stessa strada già battuta da Chong Wang e Sam Wiseman, due ricercati e dirigenti di Apple che hanno cambiato azienda approdando a Meta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ke Yang lascia il team AI di Apple per Meta