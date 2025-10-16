Ci sono momenti nella storia del wrestling che non si misurano in giorni, settimane o mesi. Ci sono regni che non durano abbastanza a lungo da segnare le statistiche, ma che restano scolpiti nell’anima di chi guarda. Nel dicembre del 1974 – con la consacrazione ufficiale nel 1975 – Giant Baba, l’uomo alto come un albero, vince il titolo NWA. Solo pochi giorni, sì, ma bastano per aprire una frattura luminosa nella storia. Per la prima volta, la cintura che rappresentava il cuore del wrestling mondiale viaggia oltre l’oceano e riposa sulle spalle di un giapponese. Non un giapponese qualunque: Shohei “Giant” Baba, il più grande simbolo sportivo del dopoguerra nipponico, l’uomo che aveva ridato al popolo un senso di fierezza dopo la distruzione, che aveva fatto del ring un altare diplomatico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #15 “Giant Baba vince il titolo NWA”