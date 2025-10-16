Katia Follesa raddoppia alla ChorusLife Arena con lo spettacolo No vabbè mi adoro

Bergamo. Katia Follesa raddoppia alla ChorusLife Arena di Bergamo con lo spettacolo “No vabbè, mi adoro”. L’esibizione andrà in scena sabato 9 maggio alle 21 per una nuova data, che si aggiunge a quella già programmata di venerdì 8 maggio. Questo lavoro vede per la prima volta Katia Follesa da sola sul palco. “Sono sempre stata giudicata per la mia bellezza, che per carità mi ha aiutato tanto soprattutto all’inizio. Ma è normale che passare dalle sfilate e Shooting alla comicità non è cosa facile. Con questo spettacolo vi voglio dimostrare che oltre ad essere bella indiscutibilmente bella, faccio anche ridere!”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Katia Follesa raddoppia alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “No vabbè, mi adoro”

