Kate Somerville ha un Nuovo Capitolo | il brand è stato acquistato da Rare Beauty Brands

Cambio di rotta per una delle skincare guru più iconiche di Los Angeles. Dopo anni sotto l’ombrello di Unilever, Kate Somerville — il brand amato dalle celeb per le sue formule da clinica di lusso e per il leggendario studio su Melrose Place — passa ufficialmente nelle mani di Rare Beauty Brands, la società americana che ha già nel portfolio nomi cult come Patchology e Dr. Dana Nails. Nuova era per Kate Somerville: il brand è acquistato da Rare Beauty Brand. La notizia segna l’inizio di una nuova era per il marchio, che da sempre rappresenta un ponte tra scienza e glow da red carpet. Dopo mesi di rumors, Unilever ha confermato la vendita, definendola una mossa strategica per “dare nuova energia” alla crescita di Kate Somerville con un team più allineato alle esigenze del brand e del suo pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kate Somerville ha un Nuovo Capitolo: il brand è stato acquistato da Rare Beauty Brands

Approfondisci con queste news

Kate Middleton, la principessa bionda: il nuovo look ‘honey blonde’ fa ripartire un (dolcissimo) trend - Balmoral, 26 agosto 2025 – Kate Middleton è apparsa con un look biondo durante l’ultima uscita pubblica al fianco del Principe William e dei figli, in occasione di una funzione religiosa in Scozia. Come scrive quotidiano.net

Kate Middleton ha un nuovo anello: qual è il significato simbolico della fedina di diamanti - Kate Middleton è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo la pausa estiva: nonostante avesse in precedenza dichiarato di voler ridurre all'osso gli eventi ufficiali, in realtà sta apparendo spesso in ... Scrive fanpage.it

Kate Middleton, nuovo look: la principessa del Galles si è fatta bionda - Kate Middleton conquista tutti con un biondo dorato luminoso, sfoggiato a Balmoral insieme a William e ai figli: ecco le immagini Basta un cambio di colore di capelli per catalizzare l’attenzione dei ... Secondo panorama.it