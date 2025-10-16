kate middleton la principessa rajwa di giordania rischia di oscurarla

Kate Middleton e Rajwa di Giordania si sono incontrate per la prima volta a un appuntamento di lavoro e hanno talmente brillato con due look molto diversi tra loro che è davvero difficile chi tra le due è più incantevole. Insomma, la sfida è ad alti livelli e la scelta è ardua. Kate Middleton, il primo incontro di lavoro con Rajwa di Giordania. Settimana intensa per Kate Middleton, iniziata con un breve viaggio di un giorno in Irlanda del Nord ed è proseguita con un incontro formale al castello di Windsor con Rajwa, nuora di Rania di Giordania impegnata in un tour in Italia. La Principessa del Galles e la Principessa hashemita erano accompagnate dai loro rispettivi mariti, William e Hussein, entrambi destinati al trono. 🔗 Leggi su Dilei.it

