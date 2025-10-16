Kate Middleton la Principessa Rajwa di Giordania rischia di oscurarla

Dilei.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Middleton e Rajwa di Giordania si sono incontrate per la prima volta a un appuntamento di lavoro e hanno talmente brillato con due look molto diversi tra loro che è davvero difficile chi tra le due è più incantevole. Insomma, la sfida è ad alti livelli e la scelta è ardua. Kate Middleton, il primo incontro di lavoro con Rajwa di Giordania. Settimana intensa per Kate Middleton, iniziata con un breve viaggio di un giorno in Irlanda del Nord ed è proseguita con un incontro formale al castello di Windsor con Rajwa, nuora di Rania di Giordania impegnata in un tour in Italia. La Principessa del Galles e la Principessa hashemita erano accompagnate dai loro rispettivi mariti, William e Hussein, entrambi destinati al trono. 🔗 Leggi su Dilei.it

kate middleton la principessa rajwa di giordania rischia di oscurarla

© Dilei.it - Kate Middleton, la Principessa Rajwa di Giordania rischia di oscurarla

Argomenti simili trattati di recente

kate middleton principessa rajwaKate Middleton e Jennifer Lopez, due modi di indossare il tailleur - Un grande classico del guardaroba, declinato in modelli diversi e in altrettante varianti monocromatiche: ... Scrive tgcom24.mediaset.it

kate middleton principessa rajwaRajwa di Giordania sostituisce Rania e fa girare la testa a Emmanuel Macron - Rajwa di Giordania nel suo primo viaggio di Stato in Europa conquista la Francia e affascina Emmanuel Macron con un abito sensazionale: pura eleganza. Lo riporta dilei.it

kate middleton principessa rajwaRajwa di Giordania, il primo viaggio ufficiale in Europa: Rania manda avanti la nuora - La principessa Rajwa di Giordania, moglie del principe Hussein, per la prima volta è arrivata in Europa in viaggio ufficiale ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Kate Middleton Principessa Rajwa