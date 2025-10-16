Kashmir SCO e nuova geopolitica asiatica | la polveriera indo-pakistana tra escalation nucleare e multilateralismo cinese
Il conflitto in Kashmir non è solo una questione locale: è il simbolo della fragilità dell’ordine internazionale in Asia. Un conflitto mai risolto, congelato da decenni ma capace di degenerare in pochi giorni, specie in un’epoca di conflitti ibridi, narrative contrapposte e strumentalizzazione ident. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
È online la nuova edizione del Tg Esteri. Si parla di cooperazione, coltivatori di olivi, Sahara occidentale, Kashmir Black Day. - X Vai su X
È arrivato l’autunno da Papini Cashmere con una nuova collezione in Cashmere Scopri anche il nostro Outlet, con tante occasioni a 50€. Ti aspettiamo in Via Ferrucci, 95h a Prato! - facebook.com Vai su Facebook