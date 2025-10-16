Kashmir SCO e nuova geopolitica asiatica | la polveriera indo-pakistana tra escalation nucleare e multilateralismo cinese

Il conflitto in Kashmir non è solo una questione locale: è il simbolo della fragilità dell’ordine internazionale in Asia. Un conflitto mai risolto, congelato da decenni ma capace di degenerare in pochi giorni, specie in un’epoca di conflitti ibridi, narrative contrapposte e strumentalizzazione ident. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

