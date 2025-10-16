Kart terapia a Villa di Tirano Al via piloti molto speciali

"Il kart per me è come una terapia, mi fa stare bene, non ho limiti e non penso alla mia disabilità". Le parole sono quelle di Niko Tremolada, sulla sedia a rotelle da quando a neppure 18 anni fece un terribile incidente in moto che "mi ha rubato – dice – l'uso delle gambe. Non mi sono arreso e ho trovato nel karting quel senso di adrenalina che altri sport non riuscivano a trasmettermi.". Nel marzo di 5 anni fa nasce così Wheelchair Karting asd, associazione che si occupa di organizzare e gestire eventi di Kart Terapia per far vivere l'emozione di girare in pista con un vero Go-Kart a persone con diversi gradi di disabilità, sia fisici che psichici.

