kane genio cecchino dal dischetto ma la premier dal 2018 non lo vota miglior giocatore times

Il rigore sbagliato contro la Francia ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2022 in Qatar è stato il momento più drammatico della vita sportiva di Harry Kane (32 anni). Dopo la partita il ct Gareth Southgate gli ricordò del suo rigore sbagliato a Euro ’96 che costò l’eliminazione agli inglesi. Disse a Kane di non torturarsi. La vita sarebbe andata avanti. L’eliminazione dell’Inghilterra non era colpa sua. La cosa importante riguardo al fallimento è imparare da esso e migliorare. Da allora è cominciata una metamorfosi del capitano inglese che, durante i 120? minuti di un match regolamentare, ha segnato 37 rigori su 38. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

